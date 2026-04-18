ECO?ALMAS | Erasmus+ per una Settimana Verde d’Europa

Da avellinotoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con entusiasmo la settimana di mobilità internazionale del progetto Erasmus+ “ECO?ALMAS: Anime Verdi d’Europa”, che ha coinvolto studenti dell’Istituto Comprensivo “Regina Margherita – Leonardo da Vinci” di Avellino e i loro coetanei del CEIP Mata in Spagna. L’iniziativa ha visto attività condivise tra le due scuole, promuovendo lo scambio culturale e l’attenzione all’ambiente. La settimana ha coinvolto ragazzi di diverse nazionalità in un percorso di apprendimento e confronto.

Si è conclusa con grande entusiasmo la settimana di mobilità internazionale del progetto Erasmus+ “ECO?ALMAS: Anime Verdi d’Europa”, che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Regina Margherita – Leonardo da Vinci” di Avellino e i loro coetanei spagnoli del CEIP Mata.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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