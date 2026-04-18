ECO?ALMAS | Erasmus+ per una Settimana Verde d’Europa

Si è conclusa con entusiasmo la settimana di mobilità internazionale del progetto Erasmus+ “ECO?ALMAS: Anime Verdi d’Europa”, che ha coinvolto studenti dell’Istituto Comprensivo “Regina Margherita – Leonardo da Vinci” di Avellino e i loro coetanei del CEIP Mata in Spagna. L’iniziativa ha visto attività condivise tra le due scuole, promuovendo lo scambio culturale e l’attenzione all’ambiente. La settimana ha coinvolto ragazzi di diverse nazionalità in un percorso di apprendimento e confronto.

Si è conclusa con grande entusiasmo la settimana di mobilità internazionale del progetto Erasmus+ “ECO?ALMAS: Anime Verdi d’Europa”, che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Regina Margherita – Leonardo da Vinci” di Avellino e i loro coetanei spagnoli del CEIP Mata.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Avellino abbraccia l'Europa: una settimana Erasmus tra cultura, emozioni e farfalle blu Settimana Verde: la Calabria guida l’Italia con 31 eventi ecoLa Calabria assume il ruolo di protagonista nazionale nella quarta edizione della Settimana Verde AMI, che prende ufficialmente il via oggi, 10...