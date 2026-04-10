Settimana Verde | la Calabria guida l’Italia con 31 eventi eco

Oggi, 10 aprile 2026, prende avvio la quarta edizione della Settimana Verde organizzata dall’Associazione dei Musei d’Impresa (AMI). La regione Calabria si distingue come protagonista con un totale di 31 eventi dedicati alla promozione della sostenibilità ambientale. Questa iniziativa coinvolge numerose località e realtà locali, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su temi legati al rispetto dell’ambiente e alla tutela del territorio.

La Calabria assume il ruolo di protagonista nazionale nella quarta edizione della Settimana Verde AMI, che prende ufficialmente il via oggi, 10 aprile 2026. L’iniziativa guidata da Alessandro Botti si estenderà fino al 22 aprile, coinvolgendo 15 regioni attraverso un programma capillare di 130 appuntamenti dedicati alla tutela ambientale e alla partecipazione dei cittadini. Il territorio calabrese aprirà i lavori con una concentrazione significativa di attività, ospitando infatti ben 31 eventi tra quelli programmati su scala nazionale. Il progetto di Ambiente Mare Italia ha dimostrato nel tempo una capacità di mobilitazione costante: dal 2023 a oggi, sono stati promossi oltre 400 incontri in più di 200 comuni, attirando l’attenzione di circa 80. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Settimana Verde AMI 2026: 130 eventi per un’Italia più sostenibileAl via la Settimana Verde di AMI. 130 eventi in tutta Italia dal 10 al 22 aprile. Calabria capofila con 31 iniziative. Il Presidente Botti: «Sostenibilità come pratica quotidiana». cosenzapost.it

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A Olbia la tre giorni della Settimana Verde firmata Fidapa x.com