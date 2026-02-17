Avellino abbraccia l' Europa | una settimana Erasmus tra cultura emozioni e farfalle blu

L'Istituto Comprensivo Regina Margherita – Leonardo da Vinci di Avellino ha ospitato una settimana di scambi europei dal 9 al 16 febbraio 2026, portando in città studenti provenienti da diversi paesi. Durante l’evento, i partecipanti hanno partecipato a laboratori culturali, attività artistiche e visite guidate, creando un ponte tra le diverse tradizioni e lingue. Un momento speciale si è avuto quando gli studenti hanno piantato alberi simbolici nel cortile della scuola, rafforzando il senso di comunità e collaborazione.

Dal 9 al 16 febbraio 2026 l'I.C. "Regina Margherita-Leonardo da Vinci" protagonista del progetto eTwinning Erasmus "Odsesionados con la lectura: aleteos de mariposas azules" Una settimana intensa, ricca di incontri, scoperte e legami destinati a durare nel tempo. Dal 9 al 16 febbraio 2026 l'Istituto Comprensivo Regina Margherita – Leonardo da Vinci ha aperto le sue porte agli studenti partner dell'I.E.S. "Francisco Salzillo" nell'ambito del progetto eTwinning Erasmus "Odsesionados con la lectura: aleteos de mariposas azules", trasformando Avellino in un laboratorio europeo di lettura, arte e cittadinanza attiva.