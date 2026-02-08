Tomaso Montanari non le manda a dire. Durante la trasmissione Accordi&Disaccordi su Nove, lo storico dell’arte si scaglia contro le parole di Salvini sulla protesta di Torino. Dice che ciò che davvero mette a rischio l’Italia è il fatto che il ministro dei Trasporti sia ancora al suo posto. Montanari critica anche la sinistra, accusandola di non aver saputo avvicinarsi abbastanza ai centri sociali e di non aver capito bene cosa dicevano. La polemica resta aperta, mentre la città si interroga sul futuro delle proteste e delle

“Io penso che, se la sinistra istituzionale ha una colpa, è quella di non essersi avvicinata abbastanza ai centri sociali, di non aver capito meglio cosa dicevano”, così lo storico dell’arte Tomaso Montanari, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, in onda tutti i sabati in prima serata su Nove, commenta le parole del ministro dei Trasporti Matteo Salvini in merito agli episodi di guerriglia urbana avvenuti il 31 gennaio nel corso della manifestazione a Torino in difesa del centro sociale Askatasuna. Il rettore dell’Università per Stranieri di Siena ha esordito: “I centri sociali in Italia sono stati uno straordinario luogo di elaborazione di idee che purtroppo non è arrivata alla sinistra istituzionale – ha spiegato lo storico dell’arte –. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Montanari su Nove: “Le parole di Salvini su Askatasuna? La vera cosa che mette a rischio l’Italia è che lui sia ministro”

Approfondimenti su Salvini Askatasuna

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha espresso il suo apprezzamento per Massimiliano Allegri, definendolo un fenomeno.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Salvini Askatasuna

Argomenti discussi: Accordi e Disaccordi | Puntata 7 febbraio 2026; Berlinguer, Montanari e Padellaro ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi il 7 febbraio su Nove. Con Travaglio e Scanzi; NOVE: STASERA ACCORDI & DISACCORDI CON TOMASO MONTANARI, ANTONIO PADELLARO, BIANCA BERLINGUER; Berlinguer Montanari e Padellaro ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi il 7 febbraio su Nove Con Travaglio e Scanzi.

Berlinguer, Montanari e Padellaro ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi il 7 febbraio su Nove. Con Travaglio e ScanziNuova puntata di Accordi&Disaccordi sul Nove, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi in prima serata sabato 7 febbraio alle 21.30. Ospiti della puntata lo storico dell’arte Tomaso Montana ... ilfattoquotidiano.it

Montanari a La7: Il problema per il governo Meloni è zittire Ghali su Gaza, non cosa fa l’IceL'Ice veste uniformi modellate su quelle delle SS e fa cose da SS. Eppure, il nostro governo di questo non si preoccupa di questo, ma si preoccupa di cosa dirà Ghali all'inaugurazione delle Olimpiadi ... ilfattoquotidiano.it

Prima Guerra Mondiale. Uomini, Soldati, Vittime ed Eroi. Carlo Augusto Settimo Montanari Moncalvo, 11 marzo 1863 – Dolegna, 9 novembre 1915 Generale Italiano, decorato di Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria. La quota dove trovò la morte, 383, facebook