L’Amstel Gold Race si presenta con un percorso privo di alcuni dei nomi più noti del ciclismo mondiale, tra cui Pogacar, Vingegaard, Van Aert e Van der Poel. Con queste assenze, il corridore belga si presenta come il principale candidato alla vittoria, senza avversari diretti di grande rilievo in gara. La corsa si svolge in un contesto di assenza di alcuni dei principali protagonisti del circuito.

L’anno scorso è stata una delle pochissime corse che Pogacar ha perso: secondo. Eppure lo sloveno aveva attaccato sul Kruisberg, inseguito da Van Aert, Evenepoel e Skjelmose; raggiunto da questi ultimi due nel finale e poi battuto a Valkenburg dal danese Skjelmose nella volata a tre. Domani in Olanda torna la classica della birra, l’Amstel Gold Race, edizione numero 60, che dopo l’antipasto della Freccia del Brabante di venerdì apre la grande settimana delle Ardenne. Non più Muri o strappi in pavé, ma salite in asfalto più o meno lunghe. Mercoledì poi la Freccia Vallone e domenica la Liegi-Bastogne-Liegi, ultimo scontro kolossal di primavera prima dei grandi giri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ecco l'Amstel Gold Race: mancano i fenomeni, Evenepoel parte senza avversari

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