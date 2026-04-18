Il quotidiano torna in edicola con un’inchiesta esclusiva dedicata alla cosiddetta

Il Tempo torna oggi in edicola con l'inchiesta esclusiva sulla "Trattativa" contro l'Antimafia, che ieri ha fatto scattare una fatwa grillina contro il nostro giornale. Lo scoop si infittisce e sul numero di oggi trovate nuovi dettagli sulla "audizione preparata" e il giallo sul registro degli indagati. Nel frattempo, insorge il centro-destra e il figlio di Paolo Borsellino dopo le offese alla famiglia dell'eroico magistrato intercettate all'ex pm Natoli Intercettazioni choc, i grillini pensano di intimidirci. Si sbagliano: la risposta su Il Tempo .🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ecco la nostra risposta alla fatwa grillina contro Il Tempo: il caso delle audizioni preparate

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