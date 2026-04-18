Il Movimento 5 Stelle ha avviato una campagna di critiche contro il quotidiano locale, definendo le sue pubblicazioni come parte di una strategia di distrazione. Parallelamente, un ex pubblico ministero ha pubblicato un metodo dettagliato per preparare le audizioni, spiegando passo dopo passo le procedure da seguire. Questa sequenza di eventi si inserisce in un quadro di tensione tra il movimento e alcuni organi di informazione, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Il Movimento 5 Stelle ha scelto la sua trincea: l'attacco frontale come arma di distrazione di massa. Invece di rispondere ai pesanti interrogativi sollevati dalle inchieste che da mesi occupano le pagine de Il Tempo in merito al dossier mafia-appalti, il partito di Giuseppe Conte preferisce puntare l'indice contro il nostro giornale. La nostra «colpa» è aver dato voce ai fatti, pubblicando stralci delle 400 pagine della richiesta di archiviazione firmata dal Procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Documenti che scoperchiano un sistema di relazioni, silenzi e «cortesie» istituzionali che fanno tremare il tempio della legalità a Cinque Stelle.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fatwa grillina contro Il Tempo. Ecco il metodo Scarpinato per preparare le audizioni

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