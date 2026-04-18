A Modena sono stati introdotti 600 monopattini elettrici, con una flotta di 60 mezzi dotati di ruote più grandi e caratteristiche che migliorano stabilità e sicurezza. Questi veicoli, considerati intelligenti, permettono di monitorare la velocità e le soste attraverso sistemi di controllo elettronici. La loro presenza mira a offrire un’alternativa di mobilità più moderna e sicura nel centro urbano.

Arrivano a Modena 600 monopattini più stabili e sicuri, dotati di ruote maggiorate e porta-telefono. Le novità presentate dall’azienda Dott, vincitrice del bando comunale, segnano un passo deciso verso una mobilità urbana più ordinata e integrata col territorio, anche grazie alle nuove rastrelliere intelligenti in cui poter depositare i monopattini. "Abbiamo fatto un passo in avanti – afferma Giulio Guerzoni, assessore alla Mobilità – era già presente un servizio di questo tipo, ma dopo una prima fase sperimentale abbiamo voluto superarla con un bando più solido, con più risorse e un livello di qualità maggiore. La micromobilità elettrica è ormai una realtà presente in tutte le città, l’importante è il rispetto delle regole e che si integri bene con il trasporto pubblico e privato".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco i monopattini intelligenti. Flotta di 60 mezzi elettrici: velocità e sosta sotto controllo

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