Monopattini elettrici | opposizione critica al controllo e ai limiti di sicurezza

Un incidente a Bologna, all’incrocio tra via d’Azeglio e via Marsili, ha riacceso il dibattito sul controllo dei monopattini elettrici. Le polemiche si riuniscono intorno ai limiti di sicurezza e alle regole da applicare, con molti cittadini e associazioni che chiedono interventi più severi. Nel frattempo, le autorità sono al lavoro per trovare un equilibrio tra mobilità sostenibile e tutela degli utenti e pedoni.

**Un incidente a Bologna, all’incrocio tra via d’Azeglio e via Marsili, ha riaperto il dibattito sul controllo dei monopattini elettrici. Due ragazzi di 17 e 18 anni, senza casco, sono rimasti coinvolti in una collisione con un’auto, in pieno centro. Le multe, in aumento, e la scarsa regolamentazione hanno acceso le polemiche tra oppositori e amministrazione.** A Bologna, nel cuore del centro storico, un incidente in cui due giovani di età compresa tra 17 e 18 anni sono rimasti colpiti da un’auto ha riportato alla ribalta il tema dei monopattini elettrici. Il caso è avvenuto ieri, all’incrocio tra via d’Azeglio e via Marsili, in pieno pomeriggio, con conseguenze non gravi ma sufficienti per far discutere l’intero sistema di regolamentazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Monopattini Bologna

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Monopattini Bologna

FOGGIA MONOPATTINI Foggia, monopattini e bici elettriche, autista a SQ: A fermare l’inciviltà è solo la pioggiaFOGGIA – A fermare l’uso scellerato di monopattini e biciclette elettriche, soprattutto da parte di ragazzini e adolescenti, può essere solo la pioggia. È l’amara considerazione di un conducente di ... statoquotidiano.it

Firenze, stop ai monopattini elettrici da aprile 2026A partire dal 1° aprile 2026 Firenze dirà addio ai monopattini in sharing, un servizio che ormai dilaga in tutte le grandi città europee: dopo due proroghe consecutive, il Comune ha stabilito, con una ... gazzetta.it

Scontro tra due monopattini elettrici nell’isola pedonale di Foggia. Due feriti in ospedale, uno in codice rosso. facebook

Scontro tra due monopattini elettrici nell’isola pedonale di Foggia. Due feriti in ospedale, uno in codice rosso. x.com