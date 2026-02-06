Monopattini elettrici | opposizione critica al controllo e ai limiti di sicurezza

Un incidente a Bologna, all’incrocio tra via d’Azeglio e via Marsili, ha riacceso il dibattito sul controllo dei monopattini elettrici. Le polemiche si riuniscono intorno ai limiti di sicurezza e alle regole da applicare, con molti cittadini e associazioni che chiedono interventi più severi. Nel frattempo, le autorità sono al lavoro per trovare un equilibrio tra mobilità sostenibile e tutela degli utenti e pedoni.

Un incidente a Bologna, all'incrocio tra via d'Azeglio e via Marsili, ha riaperto il dibattito sul controllo dei monopattini elettrici. Due ragazzi di 17 e 18 anni, senza casco, sono rimasti coinvolti in una collisione con un'auto, in pieno centro. Le multe, in aumento, e la scarsa regolamentazione hanno acceso le polemiche tra oppositori e amministrazione. A Bologna, nel cuore del centro storico, un incidente in cui due giovani di età compresa tra 17 e 18 anni sono rimasti colpiti da un'auto ha riportato alla ribalta il tema dei monopattini elettrici. Il caso è avvenuto ieri, all'incrocio tra via d'Azeglio e via Marsili, in pieno pomeriggio, con conseguenze non gravi ma sufficienti per far discutere l'intero sistema di regolamentazione.

