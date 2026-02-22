Forlì | velocità sotto controllo 6 vie nel mirino della Polizia

La Polizia locale di Forlì ha avviato controlli sulla velocità per ridurre gli incidenti stradali. Sei vie principali sono nel mirino delle pattuglie, che effettuano verifiche con apparecchiature digitali. L’obiettivo è aumentare la sicurezza e far rispettare i limiti di velocità. Le operazioni si concentrano nelle zone più trafficate, dove si registrano spesso eccessi di velocità. La presenza delle forze dell’ordine si intensifica nelle ore di punta, per fermare comportamenti rischiosi.

La Polizia locale di Forlì intensifica i controlli sulla velocità lungo le principali arterie del territorio comunale, con una nuova serie di verifiche programmate per l'ultima settimana di febbraio. L'iniziativa, volta a prevenire incidenti e promuovere il rispetto dei limiti di velocità, prevede postazioni di rilevamento in diverse zone della città e delle aree limitrofe, caratterizzate da un traffico veicolare sostenuto. I controlli si concentreranno su Statale 67, via XIII Novembre, via Lughese, via del Bosco, via Cervese, viale Bologna e via Tomba. L'attenzione alla sicurezza stradale si fa più serrata a Forlì, con gli agenti della Polizia locale che si preparano a monitorare attentamente il flusso veicolare.