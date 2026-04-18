Presentata la lista civica "I maceratesi per Parcaroli", in corsa alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. A candidarsi Francesco Luciani capolista, presidente uscente del consiglio comunale; Gianni Giuli, medico e dirigente del Dipartimento dipendenza patologiche dell’Ast; Cristina Cingolani, responsabile di reparto in farmacia e consigliera comunale uscente; Michele Bacchi, ceo della Casa di cura Marchetti di Macerata; Alessandra Bellini, laureata in lingue moderne per la cooperazione internazionale; Alessandro Bini (28 anni) manager, arbitro e consigliere comunale uscente; Mara Cacchiarelli, da anni impegnata nel Distretto sanitario;...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco "I maceratesi per Parcaroli". In campo pure Micarelli e Di Tuccio

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