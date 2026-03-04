"Farò parte della lista civica 'I Marchigiani'. Stiamo lavorando a questo progetto, sono felice di parteciparvi. Il civismo è vicino al territorio, ai cittadini: una modalità diversa di fare politica, che mi dà più entusiasmo". Così il geriatra Maurizio Del Gobbo, vicepresidente del consiglio comunale di Macerata, annuncia la sua discesa in campo alle prossime amministrative nella squadra che l’assessore regionale alla sanità Paolo Calcinaro sta formando con l’ex senatore portorecanatese Salvatore Piscitelli. A fine gennaio Del Gobbo ha lasciato il Pd ed è entrato nel gruppo misto. Pochi giorni fa ha partecipato all’incontro "La... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal Pd a Parcaroli, Del Gobbo: "In campo con i Marchigiani"

Contenuti e approfondimenti su Del Gobbo

