Tuccio l' eterno all' Unitre di Catania si presenta la biografia di Tuccio Musumeci

All’Unitre di Catania, il pubblico si è riunito per ascoltare Tuccio Musumeci, che ha presentato il suo nuovo libro-intervista. L’attore ha ripercorso la sua carriera, condividendo aneddoti e ricordi di una vita dedicata al teatro e alla comicità. L’evento ha attirato molti fan e appassionati, curiosi di conoscere meglio il suo percorso e la sua personalità.

Il Maestro Tuccio Musumeci torna in pubblico, per una presentazione-evento del libro-intervista a lui dedicato. Venerdì 13 febbraio, alle ore 17:30, presso il Palazzo Centrale dell’Università di Catania (Aula 3), si terrà la presentazione del libro “Tuccio L’Eterno. Il romanzo della vita di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Tuccio Musumeci L'Unitre Chieti presenta un viaggio avventuroso nella tradizione erboristica abruzzese Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Tuccio Musumeci Argomenti discussi: Tuccio Musumeci, 70 anni di carriera in un libro; Settant’anni di risate e applausi: Tuccio Musumeci si confessa nel libro Tuccio l’eterno...; Una carezza per Niscemi: il teatro Sotto il Tocco in scena con la commedia di Antonio Grosso. Tuccio l'eterno, all'Unitre di Catania si presenta la biografia di Tuccio MusumeciL'incontro si terrà venerdì 13 febbraio alle 17.30 al Palazzo Centrale dell'Università di Catania, con un'intervista live al grande attore ... cataniatoday.it Sicilia in Copertina: da Tuccio Musumeci a Gabriele D'AnnunzioSicilia in Copertina: da Tuccio Musumeci a Gabriele D'Annunzio Valerio Musumeci ha scritto Tuccio L'Eterno, su Tuccio Musumeci. Consigli di lettura: Come l'Arancio Amaro di Milena Palminteri e ... rainews.it Pieghe della memoria e pause di recitazione. Tuccio Musumeci e il figlio Claudio dentro l’occhio attento di Davide Di Pasquale che scopre una complicità teatrale di famiglia. “Tale padre, tale figlio”. #studiofotograficocatania #fotografocatania #ritrattofotografic - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.