Nella trentatreesima giornata di Eccellenza, si gioca un match che potrebbe determinare la squadra che otterrà la promozione. Lanciano e Angolana si sfidano in un incontro che si preannuncia decisivo per la corsa al primo posto. La partita si svolgerà in un contesto di grande attesa, con le due squadre pronte a confrontarsi sul campo per ottenere i tre punti necessari.

La trentatreesima giornata di Eccellenia si prepara a scendere in campo con una tensione palpabile, mentre il duello per la promozione tra Lanciano e Angolana entra nel suo momento decisivo. In questa penultima tappa della regular season, le sorti del campionato potrebbero essere sigillate già con una settimana di anticipo, a seconda degli esiti che vedranno protagonisti i contendenti della vetta. Scenari di classifica e l’incognita del titolo. Il destino del primato stagionale passa attraverso un delicato equilibrio matematico che vede il Lanciano in una posizione di vantaggio strategico. La squadra guidata da Memmo si trova davanti a uno scenario in cui la vittoria rappresenta la via maestra, ma un eventuale pareggio potrebbe comunque garantire la celebrazione del titolo se i diretti avversari non dovessero ottenere punti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eccellenza, Lanciano e Angolana: si decide il titolo nel big match

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