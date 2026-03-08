Lanciano vola a 66 punti | +5 sulla seconda Angolana crolla

Durante la ventottesima giornata di Eccellenza abruzzese, il Lanciano ha consolidato la prima posizione con 66 punti, ottenendo un +5 sulla seconda in classifica. Nel frattempo, l'Angolana ha subito una battuta d’arresto e ha visto crollare le proprie ambizioni in campionato. La partita ha visto il Lanciano mantenere il suo ritmo mentre l’Angolana ha incontrato difficoltà.

La ventottesima giornata di Eccellenza abruzzese ha il Lanciano allungare il suo vantaggio sulla seconda classificata, raggiungendo i 66 punti totali e distanziando la concorrenza di ben cinque lunghezze. Nel campo sportivo regionale, la vittoria contro il Penne ha confermato la solidità della squadra frentana, mentre l'Angolana ha subito un rovescio inaspettato a Cupello. La festa internazionale della donna si è intrecciata con le sorprese calcistiche, dove arbitre hanno diretto le sfide che hanno ridisegnato la classifica. Il risultato del match tra Virtus Cupello e Renato Curi Angolana ha interrotto una striscia positiva durata ventitré gare per i padroni di casa.