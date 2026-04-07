Eccellenza | l’Angolana assalta il trono Lanciano in crisi derby

Domani alle 16:00 si gioca una partita decisiva in Eccellenza, con l’Angolana che cerca di superare il Lanciano in classifica. L’evento rappresenta un momento cruciale prima della fine del campionato, con entrambe le squadre impegnate a conquistare punti importanti. La sfida si svolge in un periodo di grande tensione, mentre i tifosi attendono con ansia il risultato finale.

L’Eccellenza torna a contendersi il primato domani alle 16:00, con l’Angolana pronta a insidiare il Lanciano in un ultimo sprint decisivo prima della chiusura del campionato. Il calcio regionale riparte dopo una pausa di 16 giorni, scandita dalla sosta pasquale e dalla partecipazione alla 62° edizione del Torneo delle Regioni in Puglia. Il clima meteo tra sole e pioggia ha accompagnato l’attesa per questo ultimo turno infrasettimanale della stagione. La lotta per la vetta si è infiammata a causa del brusco stop del Lanciano, che ha interrompersi una striscia di 19 match senza sconfitte dopo il passo falso contro la Folgore. Questo risultato ha permesso all’Angolana e alla Santegidiese di accorciare le distanze con i rossoneri, rendendo possibile un cambio di leadership già nella 31° giornata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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