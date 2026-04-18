Eccellenza Clio Brillante e parca col super ibrido

La sesta generazione di Clio si presenta con un design più muscoloso e una posizione a terra più pronunciata rispetto ai modelli precedenti. La vettura si distingue per un approccio parco nei consumi e brillante nelle prestazioni grazie all’introduzione di un motore ibrido di ultima generazione. La casa automobilistica ha annunciato che questa versione rappresenta un passo importante nel segmento B, puntando su un mix di stile e tecnologia.

di Francesco Forni Un balzo nell’eccellenza. La sesta generazione di Clio rivoluziona il segmento B con un design muscoloso ed una impronta a terra superiore rispetto al passato. Renault trasforma la fisionomia del frontale attraverso una calandra imponente ed una firma luminosa che richiama il profilo del logo. La silhouette ricorda i tratti di una piccola coupé grazie alla inclinazione del lunotto posteriore senza sacrificare la abitabilità dei passeggeri del divano nella zona posteriore. L’abitacolo accoglie il conducente con materiali di pregio e finiture che appartengono a categorie di vetture di un rango superiore rispetto al segmento B.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eccellenza Clio. Brillante e parca col super ibrido NEW Renault Clio Review: A hybrid hero Notizie correlate Calcio Eccellenza: i bertinoresi sono quarti, con 5 punti da difendere. Fratta, blitz che sa di playoff. La svolta col super gol di PezziCastenaso 1 Fratta Terme 4 CASTENASO: Roccia, Mantovani, Magliozzi, Canova, Battaglia, Sulis, Melli, Ghiselli (15’ st Fabbricatore), Sansonetti... Sandero vola alto con il nuovo super ibrido 155di Francesco Forni Dacia inaugura un capitolo cruciale della propria storia industriale in poderosa e costane progressione lanciando la nuova...