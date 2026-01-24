Sandero vola alto con il nuovo super ibrido 155

Dacia presenta Sandero con il nuovo motore ibrido da 155 CV, segnando un passo importante nella sua evoluzione. Questo modello combina efficienza e prestazioni, offrendo un’opzione moderna e affidabile per chi cerca un’auto versatile. La Sandero Super Ibrido rappresenta l’impegno del marchio verso una mobilità più sostenibile, mantenendo i valori di praticità e qualità che la contraddistinguono.

di Francesco Forni Dacia inaugura un capitolo cruciale della propria storia industriale in poderosa e costane progressione lanciando la nuova Sandero, con il fiore all'occhiello del motore super ibrido. La compatta si presenta aggiornata in modo profondo sotto il profilo tecnico, stilistico e tecnologico, rafforzando il ruolo di auto più venduta d'Europa. Il rinnovamento coinvolge il design esterno, riconoscibile dalla calandra a effetto pixelato e dalla inedita firma luminosa a Led, elementi che costruiscono un'identità visiva più moderna e coerente. I gruppi ottici anteriori disegnano una T rovesciata, soluzione grafica che dialoga con la griglia frontale creando un volume unitario, pulito e immediatamente identificabile.

