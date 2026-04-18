Eccellenza Cenaia-Larcianese è una sfida senza domani Viola con due risultati per non finire ultimi

Domenica alle 15 si gioca la partita tra Cenaia e Larcianese, uno scontro diretto che decide la posizione in classifica. La sfida è fondamentale per entrambe le squadre, in quanto una vittoria potrebbe evitare loro di finire all’ultimo posto e di retrocedere direttamente in Promozione. La gara assume quindi un valore importante, con i giocatori pronti a scendere in campo per ottenere i tre punti e cambiare il proprio destino in campionato.

La partita, in programma domenica alle ore 15, tra Cenaia e Larcianese rappresenta a tutti gli effetti uno spareggio per evitare di arrivare ultimi e retrocedere direttamente in Promozione, senza passare dai playout. In questo momento la classifica recita Larcianese penultima con due punti di vantaggio di due punti sul Cenaia. Pertanto, alla squadra di mister Maurizio Cerasa potrebbe bastare anche un pareggio, per poi giocarsi tutte le carte nell’ultima gara casalinga con il Fratres Perignano. Chiaramente poi dovrebbe giocarsi la permanenza in Eccellenza nello spareggio playout, che potrebbe essere in trasferta con la Massese. Nell’ambiente viola si respira un’aria di grande consapevolezza dell’importanza della posta in palio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Notizie correlate Eccellenza, Castelnuovo ko in casa nell’anticipo con la LarcianeseNel panorama del calcio dilettantistico toscano, la lotta per la salvezza in Eccellenza si fa sempre più intensa. Eccellenza. La Larcianese impatta a SestoSestese 1 Larcianese 1 SESTESE: Giuntini, Cucinotta (44’ st Sarr), Mernacaj, Arias, Bianchi (12’ st Pisaniello), Safina, Dianda (12’ st Manganiello),... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tabellino partita Cenaia 1969 vs Lucchese Calcio; Eccellenza, Ba e Minardi rialzano la Larcianese: Montespertoli KO; Il nostro LIVE – Diretta del turno di Eccellenza; Tabellino partita Cenaia 1969 vs Viareggio Calcio. Eccellenza, Ba e Minardi rialzano la Larcianese: Montespertoli KOSei mesi dopo la Larcianese torna a vincere al Cei battendo di misura il Montespertoli: alla prossima è sfida da dentro o fuori col Cenaia ... pistoiasport.com Calcio. Eccellenza: impresa CenaiaPisa 13 aprile 2026 – La trentaduesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana registra una vittoria, un pareggio ed una sconfitta per le pisane. Il Fratres Perignano cade al Porta Elisa di Lu ... lanazione.it ECCELLENZA Girone A – 32ª Giornata ore 15 Belvedere-Real Cerretese Castelnuovo G.-Pro Livorno Sorgenti Larcianese-Montespertoli Lucchese-Fratres Perignano Massese-Cenaia San Giuliano-Fucecchio Sestese-Sporting Cecina Viareggio-Zenith Prato facebook