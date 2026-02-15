Eccellenza Castelnuovo ko in casa nell’anticipo con la Larcianese

Il Castelnuovo ha perso in casa contro la Larcianese, una sconfitta che complica la sua corsa alla salvezza. La squadra di casa ha subito il gol decisivo nel secondo tempo, non riuscendo a reagire. Questo risultato peggiora la posizione in classifica della squadra, che ora si trova più vicina alla zona retrocessione. Nel frattempo, il Viareggio continua senza punti nelle ultime gare, aumentando le difficoltà per evitare la retrocessione. La sfida tra queste squadre si sta rivelando sempre più decisiva per il loro futuro in campionato.

Eccellenza: Castelnuovo KO, Viareggio Ancora a Secco – La Corsa alla Salvezza si Fa Più Dura. Nel panorama del calcio dilettantistico toscano, la lotta per la salvezza in Eccellenza si fa sempre più intensa. L'anticipo di ieri, 14 febbraio 2026, ha visto il Castelnuovo Garfagnana soccombere in casa alla Larcianese per 3-1, mentre il Viareggio ha pareggiato 2-2 contro il Montespertoli, mancando l'occasione per una svolta nel suo campionato difficile. Castelnuovo Sotto Shock: Doppietta nel Primo Tempo e Reazione Insufficiente. La sconfitta del Castelnuovo, arrivata allo stadio dei Pini, complica notevolmente le prospettive di una stagione tranquilla per la squadra di Mister Grassi.