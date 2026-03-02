Eccellenza La Larcianese impatta a Sesto

La partita tra la Sestese e la Larcianese si conclude con un pareggio 1-1. In campo, per la Sestese, i giocatori presenti sono Giuntini, Cucinotta, Mernacaj, Arias, Bianchi, Safina, Dianda, Belli, Ermini, Ciotola e Berti. La Larcianese schiera i suoi atleti, tra cui Sarr, Pisaniello, Manganiello, Casati e Fiorentino, entrati nel corso della partita. La gara si svolge allo stadio di Sesto.

Sestese 1 Larcianese 1 SESTESE: Giuntini, Cucinotta (44’ st Sarr), Mernacaj, Arias, Bianchi (12’ st Pisaniello), Safina, Dianda (12’ st Manganiello), Belli, Ermini, Ciotola (40’ st Casati), Berti (30’ st Fiorentino). A disp. Giusti, Cirillo, Puzzanghera, D Amato. All. Polloni. LARCIANESE: Della Pina, Crecchi, Martinelli, Marianelli, Belluomini, Salerno, Pertici (19’ st Mariani), Bacci (7’ st Rosselli), Mallardo (9’ st Lucaccini F.), Minardi, Ba. A disp. Xillo, Falorni, Bolognini, Nenci, Porciani, Fiore. All. Cerasa. Arbitro: Norci di Arezzo. Reti: 42’ Marianelli (rig.), 13 st ‘ Safina. La Larcianese torna dalla difficile trasferta di Sesto Fiorentino con un punto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. La Larcianese impatta a Sesto Leggi anche: Eccellenza. Larcianese a Livorno con la Pro. Per Targetti un esordio rovente Eccellenza, Castelnuovo ko in casa nell’anticipo con la LarcianeseEccellenza: Castelnuovo KO, Viareggio Ancora a Secco – La Corsa alla Salvezza si Fa Più Dura Nel panorama del calcio dilettantistico toscano, la... Una selezione di notizie su Eccellenza. Argomenti discussi: Eccellenza A. Pazza vittoria per il San Giuliano: le sintesi del 5 a 4 con la Larcianese!. Eccellenza, la Larcianese torna a vincere: Castelnuovo KO, è rinascita violaNel 26° turno di Eccellenza la Larcianese ne fa tre al Castelnuovo e torna al successo dopo quattro mesi: in gol Mallardo, Lucaccini e Minardi ... pistoiasport.com Eccellenza: scontro salvezza al Cei». La Larcianese ospita il San GiulianoIl ventisettesimo turno di Eccellenza vedrà la Larcianese giocare al Cei di Larciano, con inizio alle 14.30, contro la ... lanazione.it