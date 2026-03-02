Eccellenza La Larcianese impatta a Sesto

Da sport.quotidiano.net 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra la Sestese e la Larcianese si conclude con un pareggio 1-1. In campo, per la Sestese, i giocatori presenti sono Giuntini, Cucinotta, Mernacaj, Arias, Bianchi, Safina, Dianda, Belli, Ermini, Ciotola e Berti. La Larcianese schiera i suoi atleti, tra cui Sarr, Pisaniello, Manganiello, Casati e Fiorentino, entrati nel corso della partita. La gara si svolge allo stadio di Sesto.

Sestese 1 Larcianese 1 SESTESE: Giuntini, Cucinotta (44’ st Sarr), Mernacaj, Arias, Bianchi (12’ st Pisaniello), Safina, Dianda (12’ st Manganiello), Belli, Ermini, Ciotola (40’ st Casati), Berti (30’ st Fiorentino). A disp. Giusti, Cirillo, Puzzanghera, D Amato. All. Polloni. LARCIANESE: Della Pina, Crecchi, Martinelli, Marianelli, Belluomini, Salerno, Pertici (19’ st Mariani), Bacci (7’ st Rosselli), Mallardo (9’ st Lucaccini F.), Minardi, Ba. A disp. Xillo, Falorni, Bolognini, Nenci, Porciani, Fiore. All. Cerasa. Arbitro: Norci di Arezzo. Reti: 42’ Marianelli (rig.), 13 st ‘ Safina. La Larcianese torna dalla difficile trasferta di Sesto Fiorentino con un punto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

eccellenza la larcianese impatta a sesto
© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. La Larcianese impatta a Sesto

Leggi anche: Eccellenza. Larcianese a Livorno con la Pro. Per Targetti un esordio rovente

Eccellenza, Castelnuovo ko in casa nell’anticipo con la LarcianeseEccellenza: Castelnuovo KO, Viareggio Ancora a Secco – La Corsa alla Salvezza si Fa Più Dura Nel panorama del calcio dilettantistico toscano, la...

Una selezione di notizie su Eccellenza.

Argomenti discussi: Eccellenza A. Pazza vittoria per il San Giuliano: le sintesi del 5 a 4 con la Larcianese!.

Eccellenza, la Larcianese torna a vincere: Castelnuovo KO, è rinascita violaNel 26° turno di Eccellenza la Larcianese ne fa tre al Castelnuovo e torna al successo dopo quattro mesi: in gol Mallardo, Lucaccini e Minardi ... pistoiasport.com

Eccellenza: scontro salvezza al Cei». La Larcianese ospita il San GiulianoIl ventisettesimo turno di Eccellenza vedrà la Larcianese giocare al Cei di Larciano, con inizio alle 14.30, contro la ... lanazione.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.