Caro voli la soluzione alternativa dei tifosi del Bayern Monaco | noleggiano un intero aereo e dimezzano i costi

A causa dell’aumento dei prezzi dei voli, causato sia dalla forte richiesta per una partita importante sia dall’incremento del costo del petrolio a livello internazionale, alcuni tifosi del Bayern Monaco hanno deciso di noleggiare un intero aereo per il loro viaggio. Questa soluzione permette loro di ridurre i costi complessivi rispetto ai voli commerciali tradizionali. La scelta è stata adottata come alternativa per affrontare le spese di trasporto più elevate.

I prezzi dei voli alle stelle, sospinti dall’alta domanda per una sfida di cartello ma anche dal più ampio scenario internazionale segnato dall’aumento del costo del petrolio, hanno spinto un gruppo di tifosi del Bayern Monaco a trovare una soluzione alternativa. In un periodo in cui il caro viaggi è alimentato dalla guerra in Medio Oriente, con ricadute dirette sui costi dell’energia e quindi del trasporto aereo, raggiungere Madrid per assistere alla partita di Champions League contro il Real era diventato proibitivo: in alcuni casi i biglietti superavano i 900 euro. Di fronte a queste cifre, il fan club “ Red Bulls Taubenbach ” ha deciso di organizzarsi autonomamente, noleggiando un intero aereo charter da 180 posti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caro voli, la soluzione alternativa dei tifosi del Bayern Monaco: noleggiano un intero aereo e dimezzano i costi Leggi anche: Pasqua, torna il caro-voli: biglietti oltre i 400 euro per tornare al Sud e stangata anche sui treni. Ecco quali sono i costi Le tariffe dei biglietti aerei schizzano in alto: anche a Catania sarà una Pasqua all'insegna del caro-voliPoche le tratte in controtendenza: tra queste la Pisa-Catania, che registra un calo del 14 per cento.