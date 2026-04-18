Eastern Conference le preview | Detroit sarà la volta buona? Boston ci crede

Nell'Eastern Conference si preparano i prossimi incontri con i Pistons che, dopo aver guidato la classifica nella stagione regolare, cercano di ottenere un risultato positivo in vista dei playoff. I Celtics puntano sulla presenza di Tatum, che ha recentemente fatto il suo ritorno in campo, per rafforzare le loro possibilità di avanzata. Le gare tra queste due squadre si prospettano decisive per il prosieguo della stagione.

E ora si fa sul serio. Stanotte cominciano i playoff e queste sono le nostre preview della Eastern Conference. Detroit capofila della stagione regolare ad aprire con Orlando, Boston che sfida Philadelphia, New York Knicks contro Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers che trova Toronto. I Pistons arrivano alla postseason con il vento in poppa dopo aver vinto 12 delle ultime 15 gare, nonostante l’assenza per un lungo periodo di Cunningham. Detroit con l'aggressività difensiva non dovrebbero avere particolari problemi in un primo turno intrigante contro i Magic. LE SQUADRE. Detroit: Cunningham, Robinson, Thompson, Harris, Duren. Principali riserve: Jenkins, Stewart, LeVert, Huerter, Holland II.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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