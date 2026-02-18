Eagle Pictures un marzo da collezione | arrivano Zootropolis 2 il Sandokan di Can Yaman e il potente The Smashing Machine

Da universalmovies.it 18 feb 2026

Eagle Pictures ha annunciato un marzo ricco di novità, portando nelle vetrine film molto attesi come Zootropolis 2, il nuovo progetto con Can Yaman dedicato a Sandokan e il documentario The Smashing Machine. La scelta di uscire con queste produzioni mira a soddisfare la richiesta di un pubblico sempre più appassionato di cinema in DVD e Blu-ray. Tra le uscite, spicca anche un'edizione speciale del film d'animazione, che promette di conquistare sia i fan storici che i nuovi spettatori.

Il mese di marzo si preannuncia imperdibile per i collezionisti e gli amanti del grande cinema in formato fisico.  Eagle Pictures  ha svelato il proprio listino Home Video, alternando grandi produzioni internazionali, successi d’animazione Disney e attesissime serie TV. Si parte il  5 marzo  con uno dei titoli più discussi della stagione:  The Smashing Machine. Il biopic diretto da Benny Safdie, che vede  Dwayne “The Rock” Johnson  in una prova fisica e drammatica senza precedenti accanto a Emily Blunt, sarà disponibile in DVD, Blu-ray e in una prestigiosa edizione  Steelbook 4K. LEGGI ANCHE: The Smashing Machine Recensione Il  12 marzo  sarà invece la giornata dedicata alle grandi saghe. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

