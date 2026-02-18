Eagle Pictures un marzo da collezione | arrivano Zootropolis 2 il Sandokan di Can Yaman e il potente The Smashing Machine
Eagle Pictures ha annunciato un marzo ricco di novità, portando nelle vetrine film molto attesi come Zootropolis 2, il nuovo progetto con Can Yaman dedicato a Sandokan e il documentario The Smashing Machine. La scelta di uscire con queste produzioni mira a soddisfare la richiesta di un pubblico sempre più appassionato di cinema in DVD e Blu-ray. Tra le uscite, spicca anche un'edizione speciale del film d'animazione, che promette di conquistare sia i fan storici che i nuovi spettatori.
Il mese di marzo si preannuncia imperdibile per i collezionisti e gli amanti del grande cinema in formato fisico. Eagle Pictures ha svelato il proprio listino Home Video, alternando grandi produzioni internazionali, successi d’animazione Disney e attesissime serie TV. Si parte il 5 marzo con uno dei titoli più discussi della stagione: The Smashing Machine. Il biopic diretto da Benny Safdie, che vede Dwayne “The Rock” Johnson in una prova fisica e drammatica senza precedenti accanto a Emily Blunt, sarà disponibile in DVD, Blu-ray e in una prestigiosa edizione Steelbook 4K. LEGGI ANCHE: The Smashing Machine Recensione Il 12 marzo sarà invece la giornata dedicata alle grandi saghe. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Leggi anche: Giornate di Cinema: i prossimi film Eagle Pictures, da Norimberga a Scream 7 fino al nuovo Spider-Man
Leggi anche: Spider-Man, Hosoda e Jennifer Lopez: tutti i film del 2026 targati Eagle PicturesLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: The Dangers in my Heart – Nuovo anime romance dal Giappone – Recensione; L'Ultima Missione: Project Hail Mary, Ryan Gosling nel nuovo trailer ufficiale Italiano del film; L’ultima missione: Project Hail Mary con Ryan Gosling, al cinema; Dopo la prima stagione, arriva Gloria-Il ritorno.
Jennifer Lopez a marzo in Italia con Eagle Pictures per Il bacio della donna ragnoEagle Pictures ha presentato alle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento un ampio listino che spazia dall’animazione ai grandi blockbuster d’azione, passando per la commedia e il thriller per ... ciakmagazine.it
Zac Efron, Madame Web e i Ghostbusters: un 2024 da non perdere con i film Eagle, Sony e ParamountAttenzione, perché Eagle porta in Italia uno dei casi cinematografici dell'anno: con il titolo The Warrior (The Iron Claw, titolo originale), uscirà il 1 febbraio lo sport drama di Sean Durkin targato ... movieplayer.it
Eagle Pictures. . Gloria è tornata e vi aspetta il 3 marzo su Rai1 e RaiPlay. #Gloria #GloriaIlRitorno facebook