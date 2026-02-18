Eagle Pictures ha annunciato un marzo ricco di novità, portando nelle vetrine film molto attesi come Zootropolis 2, il nuovo progetto con Can Yaman dedicato a Sandokan e il documentario The Smashing Machine. La scelta di uscire con queste produzioni mira a soddisfare la richiesta di un pubblico sempre più appassionato di cinema in DVD e Blu-ray. Tra le uscite, spicca anche un'edizione speciale del film d'animazione, che promette di conquistare sia i fan storici che i nuovi spettatori.

Il mese di marzo si preannuncia imperdibile per i collezionisti e gli amanti del grande cinema in formato fisico. Eagle Pictures ha svelato il proprio listino Home Video, alternando grandi produzioni internazionali, successi d’animazione Disney e attesissime serie TV. Si parte il 5 marzo con uno dei titoli più discussi della stagione: The Smashing Machine. Il biopic diretto da Benny Safdie, che vede Dwayne “The Rock” Johnson in una prova fisica e drammatica senza precedenti accanto a Emily Blunt, sarà disponibile in DVD, Blu-ray e in una prestigiosa edizione Steelbook 4K. LEGGI ANCHE: The Smashing Machine Recensione Il 12 marzo sarà invece la giornata dedicata alle grandi saghe. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Eagle Pictures, un marzo da collezione: arrivano Zootropolis 2, il Sandokan di Can Yaman e il potente The Smashing Machine

Leggi anche: Giornate di Cinema: i prossimi film Eagle Pictures, da Norimberga a Scream 7 fino al nuovo Spider-Man

Leggi anche: Spider-Man, Hosoda e Jennifer Lopez: tutti i film del 2026 targati Eagle Pictures

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.