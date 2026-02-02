Esordio da record per Send Help | l’horror di Sam Raimi domina il box office mondiale

Il film horror di Sam Raimi, Send Help, ha aperto il 2026 con un successo inaspettato. Fin dal primo giorno, ha conquistato il pubblico in tutto il mondo, dominando il box office e stabilendo nuovi record di incassi. La pellicola ha portato sul grande schermo un thriller teso e coinvolgente, attirando moltissimi spettatori e superando le aspettative degli addetti ai lavori.

Il 2026 cinematografico ha già un protagonista inatteso: Send Help, il nuovo thriller horror diretto da Sam Raimi, ha debuttato nei cinema con risultati straordinari. Secondo quanto riportato da Screenrant infatti, il film, interpretato da Rachel McAdams e Dylan O’Brien, ha conquistato pubblico e critica fin dal primo weekend di programmazione. Un esordio che lo ha immediatamente trasformato in uno dei titoli più importanti dell’anno. Numeri alla mano, si tratta già di un vero fenomeno commerciale. Secondo i dati riportati dagli analisti del settore, Send Help ha incassato ben 28,1 milioni di dollari nel suo primo fine settimana a livello globale. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Esordio da record per Send Help: l’horror di Sam Raimi domina il box office mondiale Approfondimenti su Send Help Boxoffice Box Office USA | Sam Raimi colpisce ancora, l’horror Send Help debutta in vetta Sam Raimi torna a dominare il box office con il suo nuovo horror Send Help | Il trailer italiano dell’horror di Sam Raimi Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Send Help Boxoffice Argomenti discussi: Saluzzo La Giada del Monviso da record - Successo d’esordio per l’Istituto Comprensivo, alla First Lego League; Box Office USA, debutto da record per il doc su Melania Trump; Buen Camino domina ancora: Checco Zalone non teme Marty Supreme (che debutta alla grande) e le nuove uscite italiane; Zalone resta re del box office, incassi record per oltre 73 milioni. Indoor. Arese record, Bertelli sale ancoraPADOVA. Oltre un secondo in meno dopo tre anni. Un record italiano indoor per cominciare la nuova stagione di Pietro Arese che a Padova corre in 3:54.64 nel miglio e supera il suo primato nazionale al ... fidal.it Martinelli ed un esordio da record con la maglia della SampdoriaTommaso Martinelli esordendo nel match tra Catanzaro e Sampdoria è entrato di diritto nella storia dei blucerchiati La Sampdoria scopre un nuovo capitolo della propria storia recente grazie a Tommaso ... sampnews24.com 20th Century Studios. . Rachel McAdams è Linda Liddle in SEND HELP. Il nuovo film di Sam Raimi ti aspetta al cinema. Acquista il tuo biglietto: https://www.sendhelpmovie.it/. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.