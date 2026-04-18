L'acqua frizzante è spesso al centro di dibattiti riguardo ai suoi effetti sulla salute. Alcuni sostengono che possa provocare gonfiore addominale, mentre altri affermano che contiene più sali minerali rispetto all'acqua naturale. Recenti analisi condotte da esperti del settore hanno esaminato queste affermazioni, chiarendo alcuni aspetti legati alla composizione e agli effetti dell'acqua gassata. La questione rimane oggetto di discussione tra i consumatori e gli specialisti.

A cqua frizzante, sì o no? Attorno a questa variante esistono infatti ancora alcuni dubbi: è vero che gonfia? La possono bere tutti? Disseta di più? Fa dimagrire? E soprattutto, può creare qualche problema? Alcune di queste titubanze possono nascondere della verità, altre sono dei veri e propri miti. È meglio fare chiarezza. Il potere di acqua e limone: il rituale mattutino che fa bene a pelle, digestione e umore X L’acqua frizzante, da sempre al centro di un acceso dibattito. È abitudine. Chi preferisce l’acqua naturale e chi non potrebbe fare a meno di quella con “le bolle”. E, in questo caso, esistono “bolle e bolle”. Perché non tutte le acque frizzanti sono uguali.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È vero che gonfia la pancia? E contiene davvero più sali minerali. Ecco che cosa ne pensa la nutrizionista

Notizie correlate

Pancia gonfia dopo la colazione? Vuol dire che mangi male. Ecco cosa preferire e cosa evitareQuando suona la sveglia al mattino alcuni saltano giù dal letto sognando un caffè e latte fumante, una brioche, qualche biscotto, invece altri...

Pancia gonfia e addome rilassato in menopausa: non è solo grasso. Ormoni, core e pavimento pelvico cambiano davvero tutto. Ecco cosa fareCare lettrici, se almeno una volta negli ultimi anni vi è capitato di guardarvi allo specchio e di pensare “questa pancia gonfia non è la mia”, il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Il ruggito dei meloniani. FdI lancia la lista da 32: In politica il civismo conta ma a farla sono i partiti; Serie C, 36^ giornata: la Top 11 del Girone C; Como, Fabregas rammaricato dopo la sconfitta: Chiediamo scusa ai nostri tifosi, oggi meritavamo di perdere 5-1; Napoli, azzurri tra quiete apparente e futuro in costruzione: Conte, De Laurentiis e la stagione che cambia direzione.

Pancia gonfia e addome rilassato in menopausa: cosa cambia (e cosa fare)Pancia gonfia e addome rilassato in menopausa: non è solo grasso. Ormoni, core e pavimento pelvico cambiano davvero tutto. Ecco cosa fare ... iodonna.it

«L'unico vero giudice della verità è il tempo» (Pindaro). Buon sabato a tutti! #18aprile x.com

4 di sera. . "Il vero problema è che Trump non ha alcuna voglia di parlare con l’Europa” Tiziana Ferrario a #4disera facebook