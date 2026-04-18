È stata pubblicata la gara per il Piano ambientale delle Mura Magistrali di Verona

È stata aperta la gara per il Piano ambientale delle Mura Magistrali di Verona. L’Agenzia del Demanio ha pubblicato il bando per affidare i servizi tecnici necessari all’elaborazione del progetto. L’intervento riguarda il Parco delle Mura Magistrali e rappresenta un passo importante dopo oltre vent’anni di attesa. La procedura di gara avviene in una fase preliminare all’avvio delle attività di progettazione e realizzazione.

A Verona si compie un passo significativo verso la definizione del Piano ambientale del Parco delle Mura Magistrali, intervento atteso da almeno vent’anni e ora giunto alla fase operativa con la pubblicazione della gara da parte dell’Agenzia del Demanio per l’affidamento dei servizi tecnici di.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Il piano del Parco delle Mura Magistrali ha ora le sue linee d'indirizzoLa giunta comunale di Verona ha approvato le linee di indirizzo per la progettazione del Piano ambientale del Parco delle Mura Magistrali, un... Leggi anche: Nuovo tassello per il Polo oncoematologico, pubblicata la gara per il padiglione di Anatomia patologica del Cervello Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pubblicata la gara per il Piano Ambientale del Parco delle Mura magistrali; Agenzia del Demanio, pubblicata la gara per il Piano Ambientale del Parco delle Mura Magistrali; Verona, pubblicata gara per il Piano Ambientale del Parco delle Mura Magistrali; Pnrr, è corsa contro il tempo: da terminare il 30 per cento dei lavori. Ecco quali. CIS Taranto, pubblicata la gara per il restyling delle mura aragonesiÈ stata pubblicata la gara per il restyling delle mura aragonesi della Città Vecchia di Taranto, intervento del valore complessivo di 7 milioni di euro inserito nel Contratto Istituzionale di Sviluppo ... lagazzettadelmezzogiorno.it Giubileo: murata la Porta Santa di San Paolo fuori le mura. Oggi il rito a San PietroSi è svolto ieri sera, in forma privata, il rito di muratura della Porta Santa della Basilica papale di San Paolo fuori le mura, attraversata in questi mesi da milioni di pellegrini. Il card. James ... agensir.it #Verona: online la gara per il Piano Ambientale del Parco delle Mura Magistrali. La valorizzazione delle mura storiche è tra i progetti pilota del #PianoCittàImmobiliPubblici di Verona. Leggi t.ly/p_MWs x.com La recente introduzione delle Lauree Magistrali a indirizzo clinico ha riacceso il dibattito sulla prescrizione infermieristica in Italia. In risposta ai dubbi sollevati dalla nostra community, il Dott. Matteo Tommasetti analizza l'attuale quadro giuridico, distinguendo c - facebook.com facebook