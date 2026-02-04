Il piano del Parco delle Mura Magistrali ha ora le sue linee d' indirizzo

La giunta comunale di Verona ha approvato le linee guida per il nuovo Piano ambientale del Parco delle Mura Magistrali. Ora si aspetta solo che l’Agenzia del Demanio inizi a lavorarci, come previsto dall’accordo firmato a giugno 2025. È un passo importante per mettere in sicurezza e valorizzare quest’area storica della città.

La giunta comunale di Verona ha approvato le linee di indirizzo per la progettazione del Piano ambientale del Parco delle Mura Magistrali, un documento che sarà redatto dall'Agenzia del Demanio in virtù di un accordo sottoscritto con l'ente locale nel giugno del 2025.

