Nuovo tassello per il Polo oncoematologico pubblicata la gara per il padiglione di Anatomia patologica del Cervello

La gara per il nuovo padiglione di Anatomia patologica dell’ospedale Cervello è stata pubblicata da Invitalia. Ora si attende l’avvio dei lavori, un passo importante per rafforzare il reparto oncoematologico.

Un piccolo passo per una grande opera. È stata infatti pubblicata da Invitalia la procedura di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo padiglione di Anatomia patologica dell'ospedale Cervello. Una volta aggiudicata la gara, il proposito è che i lavori saranno ultimati.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Cervello Polo

È stata aperta ufficialmente la gara per costruire il nuovo padiglione dell’ospedale Cervello di Palermo, che ospiterà la moderna Anatomia patologica del cervello.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cervello Polo

Argomenti discussi: Boom sonici e detriti: un nuovo metodo per tracciare i rientri spaziali; ASUIT - TRENTINO * SANITÀ: A TIONE INAUGURATO L’OSPEDALE DELLA COMUNITÀ, NUOVO TASSELLO DELLA RETE CURE INTERMEDIE; Poli Nido, il nuovo servizio educativo; Inaugurata la pista ciclopedonale tra Civate e Suello in Alta Brianza.

Identità visiva unica per le Asl pugliesi. Nuovo tassello del progetto HospitalityIl progetto Hospitality, realizzato da Asset in collaborazione con Dipartimento della Salute e Aress, definisce un sistema identitario, comune e riconoscibile per la rete delle strutture di assistenza ... quotidianosanita.it

Tarros, a gara per l’ampliamento. Appalto da 15 milioni per il terminalUn nuovo tassello per il porto del futuro. Lo ha messo, ieri, il gruppo Tarros, pubblicando il bando per l’assegnazione dell’appalto dei lavori del primo lotto dell’ampliamento del Terminal del Golfo. lanazione.it

Nuovo tassello nel mosaico dell'estate astigiana. Con un annuncio congiunto che guarda già alle calde serate di luglio, l’amministrazione comunale ha svelato l'ennesimo appuntamento del cartellone di AstiMusica 2026. L’8 luglio il palco del festival accoglier facebook

A Tione inaugurato l’Ospedale della Comunità. Nuovo tassello della rete delle cure intermedie per garantire prossimità e integrazione dei servizi. La news ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/A-T… x.com