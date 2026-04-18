Da domani fino al 24 agosto, l’attore e comico Giorgio Panariello porterà in scena il suo nuovo spettacolo, intitolato ‘E se domani…’, al teatro Verdi di Firenze. Le date previste sono il 21, il 23 e il 24 agosto, con inizio alle ore 20. La tournée estiva include anche altre date che saranno annunciate prossimamente.

Giorgio Panariello (nella foto) con il nuovo spettacolo ‘E se domani.’ sarà in scena al teatro Verdi di Firenze da domani al 21 e il 23 e 24 (ore 20.45). Il comico toscano propone un viaggio ironico nel futuro attraverso un tour che sta facendo tappa nei teatri di tutta Italia. Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro. Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi e scenari, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in sala.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’E se domani...’. Panariello show. Adesso arrivano nuove date estive

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