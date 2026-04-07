E se domani… | Giorgio Panariello al Teatro Lyrick

Giovedì 9 aprile alle ore 21, al Teatro Lyrick di Assisi, si tiene lo spettacolo di Giorgio Panariello intitolato “E se domani…”. L’artista presenta un testo che combina ironia e critica, proponendo un racconto sul possibile futuro attraverso un suo punto di vista. Lo spettacolo si svolge in una sera e si concentra su temi legati al domani, con un approccio che mescola umorismo e osservazioni personali.

In scena giovedì 9 aprile (ore 21) al Teatro Lyrick di Assisi il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello, “E se domani.”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. L’appuntamento, nell’ambito della stagione “Non c'è 2 senza. 5”, è organizzato da Elite Agency Group e Zonafranca. Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro. Un nuovo straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ancora una volta ci darà un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

"E se domani...", Giorgio Panariello al Teatro Brancaccio“E se domani…”, lo spettacolo di Giorgio Panariello che ha debuttato nei teatri italiani con oltre 40 appuntamenti nel 2025, forte dell’entusiasmo...

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E se domani…, il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello al Teatro Brancaccio - Clip 2

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La Stampa. . Al futuro guarda con fiducia e ironia, tant'è che ha intitolato il nuovo spettacolo "E se domani…". Giorgio Panariello è tornato al Teatro Colosseo con un viaggio nel tempo mescolando aneddoti, musica e personaggi inediti. La tecnologia non la sp - facebook.com facebook