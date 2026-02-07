È nata una stella? Il primo gol del brasiliano da 35 milioni è una perla
Il brasiliano appena arrivato al Bournemouth ha segnato il suo primo gol con una magia. Il colpo da 35 milioni ha già fatto parlare di sé, lasciando senza parole i tifosi e confermando di essere una delle sorprese di questa finestra di mercato. La sua rete, una vera perla, ha aperto le danze nel nuovo campionato, suscitando entusiasmo tra i supporter dei Cherries.
È stato uno dei colpi a sorpresa dell'ultimo mercato in Premier League ed era stato anche accostato alla Lazio, prima di approdare al Bournemouth. Si tratta di Rayan, attaccante brasiliano classe 2006, pagato 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus dalle Cherries per prelevarlo dal Vasco da Gama. Alla seconda presenza con la maglia rossonera, il talento di Rio de Janeiro ha trovato il suo primo gol nel campionato inglese, chiudendo sull'1-1 il match giocato contro l'Aston Villa. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
