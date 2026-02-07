È nata una stella? Il primo gol del brasiliano da 35 milioni è una perla

Il brasiliano appena arrivato al Bournemouth ha segnato il suo primo gol con una magia. Il colpo da 35 milioni ha già fatto parlare di sé, lasciando senza parole i tifosi e confermando di essere una delle sorprese di questa finestra di mercato. La sua rete, una vera perla, ha aperto le danze nel nuovo campionato, suscitando entusiasmo tra i supporter dei Cherries.

