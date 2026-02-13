Juventus Next Gen Simone Guerra stupisce | è nata una stella?

Simone Guerra ha catturato l’attenzione della Juventus Next Gen grazie a una prestazione sorprendente, dimostrando di poter diventare un talento importante. Con otto gol segnati in dieci partite, il giovane attaccante sta attirando l’interesse di appassionati e addetti ai lavori. La sua crescita rapida e il senso del gol mostrato in campo indicano che potrebbe presto diventare una delle promesse più promettenti del settore giovanile bianconero.

I numeri impressionanti di Guerra In un progetto giovanile come la NextGen Juventus, dove si forgiano talenti per il futuro della prima squadra, ci sono giocatori che vanno oltre i numeri: diventano simboli. Simone Guerra è uno di questi. L'attaccante classe 2003, punto di riferimento dell'Under 23 bianconera, ha chiuso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.