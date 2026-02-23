Nuovo terremoto a Londra arrestato l' ex ambasciatore Mandelson | Condivise con Epstein documenti riservati

L'ex ambasciatore Mandelson è stato arrestato a Londra dopo che è emerso il suo coinvolgimento in un caso di documenti riservati condivisi con Epstein. La polizia ha prelevato il diplomatico dalla sua abitazione, sospettandolo di aver violato le norme sulla sicurezza pubblica. Durante l'operazione, sono stati trovati alcuni materiali che sollevano dubbi sulla sua condotta professionale. L'indagine prosegue per chiarire i dettagli di questa vicenda.

Il quotidiano The Times ha riferito che l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Mandelson è stato portato via dalla sua abitazione da alcuni agenti di polizia. Mandelson, 72 anni, è stato rimosso dalla più prestigiosa carica del servizio diplomatico britannico a settembre, quando è emersa la profondità della sua amicizia con Jeffrey Epstein. All'inizio di questo mese la polizia ha avviato un'indagine penale su Mandelson dopo che il governo del primo ministro Keir Starmer ha trasmesso le comunicazioni tra l'ex ambasciatore ed Epstein. Ma dai nuovi Epstein files pubblicati era emersa una realtà inquietante: quando era ministro nel governo britannico, alla fine degli anni Duemila, sotto la premiership di Gordon Brown, Mandelson forniva a Epstein informazioni riservate su quanto passava da Downing Street.