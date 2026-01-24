Il governo italiano ha richiamato l’ambasciatore in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, in risposta alla decisione di scarcerare Jacques Moretti. Questa misura evidenzia la volontà di esprimere disappunto riguardo a una questione di interesse diplomatico. La convocazione rappresenta un gesto formale di protesta volto a sottolineare la posizione dell’Italia sulla vicenda.

Il governo ha fatto sapere di avere richiamato Gian Lorenzo Cornado, l’ambasciatore italiano in Svizzera, come segno di protesta contro la scarcerazione di Jacques Moretti. Il proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, in cui è avvenuto il terribile incendio di Capodanno che ha provocato la morte di quaranta persone, sei delle quali italiane, è tornato in liberta ieri, venerdì 23 gennaio. L’imprenditore ha pagato la cauzione di duecentomila franchi -poco più di duecentomila euro- che un giudice aveva stabilito. Giorgia Meloni: la scarcerazione di Jacques Moretti è «un oltraggio alla memoria delle vittime e un insulto alle loro famiglie». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il governo italiano ha richiamato l’ambasciatore italiano in Svizzera, per protestare contro la scarcerazione di Jacques Moretti

Il governo richiama l'ambasciatore italiano in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques MorettiIl governo italiano ha deciso di richiamare l’ambasciatore in Svizzera in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar di Crans-Montana coinvolto nella strage di Capodanno.

Crans, richiamato l'ambasciatore italiano in Svizzera dopo la scarcerazione di Moretti: "Governo indignato, pronti a ulteriori azioni" Il governo italiano ha richiamato l'ambasciatore in Svizzera in seguito alla scarcerazione di Moretti, dichiarando di essere indignato e pronto a valutare ulteriori azioni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Nuova Strategia italiana per l’Artico, il messaggio del Presidente Meloni; In Europa gli italiani cambiano alleanze per il Mercosur: il Pd con FdI e FI, Lega con M5S; Perché l’Italia non farà parte del Board of Peace su Gaza, per ora; Board of Peace per Gaza, perché l’Italia non ne farà parte per ora: cosa ha detto Meloni.

Il governo italiano ha richiamato l’ambasciatore italiano in Svizzera per protestare contro la scarcerazione di Jacques MorettiIl governo ha fatto sapere di avere richiamato Gian Lorenzo Cornado, l’ambasciatore italiano in ... msn.com

Il governo italiano si è convinto ad approvare l’accordo col MercosurIl governo di Giorgia Meloni si è convinto a dare il proprio consenso alla definitiva entrata in vigore del Mercosur, l’accordo commerciale di libero scambio tra l’Unione Europea e l’area del Mercosur ... ilpost.it

Il governo ha richiamato l’ambasciatore italiano in Svizzera, contro la liberazione di Jacques Moretti x.com

Scarcerazione Moretti: indignazione del governo italiano - facebook.com facebook