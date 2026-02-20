Addio all’architetto che ha ridisegnato Udine | morto Lorenzo Giacomuzzi Moore

Lorenzo Giacomuzzi Moore, architetto che ha plasmato il volto di Udine negli anni Settanta e Ottanta, è morto a 90 anni. La sua scomparsa deriva da una lunga malattia, che lo aveva allontanato dal cantiere da tempo. Tra i suoi lavori più noti, ha progettato il nuovo quartiere residenziale vicino al fiume e rinnovato alcuni edifici storici della città. La sua presenza ha lasciato un segno tangibile nell’urbanistica locale, influenzando generazioni di professionisti e cittadini. La città piange uno dei suoi protagonisti più rappresentativi.

Dallo Stadio Friuli al Teatro Nuovo, fino agli ospedali della Bassa: si spegne a 90 anni uno dei progettisti che hanno segnato il volto contemporaneo della città e del Friuli Si è spento a 90 anni Lorenzo Giacomuzzi Moore, architetto tra i protagonisti della stagione di trasformazione urbanistica di Udine tra gli anni Settanta e Novanta. Nato a Treviso nel 1935, formato al Politecnico di Milano, aveva mosso i primi passi professionali nello studio di Gino Valle, prima di avviare una lunga collaborazione con l'ingegnere Giuliano Parmegiani, con cui avrebbe firmato alcune delle opere pubbliche più rilevanti della regione.