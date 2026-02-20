È morto l' economista catanese Gaetano Aiello

Gaetano Aiello, economista e docente di economia all’Università di Firenze, è deceduto a causa di una malattia improvvisa. La sua morte ha colpito studenti e colleghi, che ricordano il suo impegno nel campo dell’analisi aziendale e le numerose pubblicazioni. Aiello aveva 65 anni e negli ultimi mesi aveva continuato a insegnare, nonostante le difficoltà di salute. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo accademico e tra chi lo ha conosciuto.

Ordinario all'Università di Firenze, Aiello è stato membro dell'editorial board di numerose riviste di marketing, advisor scientifico di numerose imprese, istituzioni e associazioni di categoria È morto l'economista Gaetano Aiello, docente di economia e gestione delle imprese all'Ateneo di Firenze, che esprime cordoglio per la sua scomparsa. Aiello, nato a Catania nel 1961, inizia la sua carriera nell'Ateneo fiorentino nel 1990, diventando ordinario nel 2005. È stato presidente del corso di laurea specialistica in marketing della facoltà di economia (2004 - 2008), direttore del dipartimento di scienze aziendali (2009 - 2012), direttore del dipartimento di scienze per l'economia e l'impresa e membro del Senato accademico (2012 - 2020).