È morto Giorgio Paolo Piazza | una vita dedicata al basket

È deceduto Giorgio Paolo Piazza, presidente del Panathlon La Malpensa e figura nota nell’Alto Milanese. La sua scomparsa è avvenuta dopo aver affrontato una malattia improvvisa e grave. Piazza è stato riconosciuto per il suo impegno nel mondo del basket e per il ruolo di leadership nel suo club. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore, suscitando cordoglio tra amici e sportivi della zona.

Giorgio Paolo Piazza, presidente del Panathlon La Malpensa, molto noto nell'Alto Milanese, è morto in seguito a una breve e grave malattia. Classe 1954, nato a Busto Arsizio, durante la scuola si innamorò della pallacanestro ed entrò nel Gruppo sportivo antoniano di Roberto Poretti, con cui.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Al via domani “Franco Battiato. Un’altra vita”, la mostra del MAXXI dedicata al Maestro, a cura di Giorgio Calcara e Grazia Cristina BattiatoDa domani, 31 gennaio 2026, e fino al 29 aprile, lo Spazio Extra del MAXXI Museo Nazionale delle arti del XXI secolo ospiterà la mostra-evento Franco... Pd in lutto, è morto Mauro Dotti: "Vita dedicata a famiglia e partito""La comunità democratica modenese esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mauro Dotti, e si stringe a familiari, amici e compagni": Massimo... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Le tele del maestro Giorgio Griffa celebrano l’estate del suo genio: la mostra per i suoi 90 anni; Giorgio Griffa compie 90 anni: a Torino la mostra Summer 69 celebra il maestro della pittura; Al TT Reggio Emilia manca una vittoria per tornare in serie A1; Summer 69: la Fondazione Giorgio Griffa di Torino celebra i novant’anni dell’artista - Aise.it. È morto Giorgio Paolo Piazza: una vita dedicata al basketClasse 1954, da pochi mesi era diventato presidente del Panathlon La Malpensa. Nel 1983 la promozione in Serie A1 della squadra femminile Pallacanestro Antoniana, di cui era dirigente accompagnatore ... milanotoday.it Panathlon Malpensa in lutto. E' morto il presidente Giorgio Paolo Piazza. Lo piangono i panathleti, lo piange tutto lo sport bustese. A partire dalle "sue ragazze", quelle dell'Ibici, che aveva radunato per il primo appuntamento da presidente del club. Un incredib - facebook.com facebook