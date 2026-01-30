Al via domani Franco Battiato Un’altra vita la mostra del MAXXI dedicata al Maestro a cura di Giorgio Calcara e Grazia Cristina Battiato

Domani apre al MAXXI di Roma la nuova mostra dedicata a Franco Battiato. La rassegna, intitolata “Franco Battiato. Un’altra vita”, resterà aperta fino al 29 aprile. L’esposizione si svolge nello Spazio Extra e raccoglie foto, oggetti e materiali che raccontano la vita e la carriera del musicista siciliano. Curatori dell’evento sono Giorgio Calcara e Grazia Cristina Battiato, figlia del Maestro. La mostra vuole offrire un’occasione per conoscere meglio l’uomo dietro le canzoni che hanno segnato un’

Da domani, 31 gennaio 2026, e fino al 29 aprile, lo Spazio Extra del MAXXI Museo Nazionale delle arti del XXI secolo ospiterà la mostra-evento Franco Battiato. Un’altra vita, dedicata al percorso artistico e personale di uno dei principali protagonisti del cantautorato italiano, a cinque anni dalla sua scomparsa. Coprodotta dal Ministero della Cultura e dal MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, la rassegna è curata da Giorgio Calcara e Grazia Cristina Battiato, nipote del Maestro, ed è organizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare di Alessandro Nicosia, in collaborazione con la Fondazione Franco Battiato ETS. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Al via domani “Franco Battiato. Un’altra vita”, la mostra del MAXXI dedicata al Maestro, a cura di Giorgio Calcara e Grazia Cristina Battiato Approfondimenti su Franco Battiato La mostra “Franco Battiato. Un’altra vita” da domani al 26 aprile al MAXXI Da domani al MAXXI aprirà la mostra “Franco Battiato. Franco Battiato. Un’altra vita, la mostra al MAXXI La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Franco Battiato Argomenti discussi: Il Nuovo Circondario Imolese si trasferisce all’Osservanza; Il Circondario trasloca. Uffici chiusi sei giorni. La sede all’Osservanza operativa da febbraio; Fondazione Zeffirelli, al via la masterclass di Massimo Luconi sul teatro musicale; Imprese, al via l’Osservatorio permanente sulle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionali. Al via domani Franco Battiato. Un’altra vita, la mostra del MAXXI dedicata al Maestro, a cura di Giorgio Calcara e Grazia Cristina BattiatoDa domani, 31 gennaio 2026, e fino al 29 aprile, lo Spazio Extra del ... msn.com Da “La voce del padrone” al misticismo: al Maxxi il viaggio totale nell’universo di Franco Battiato - facebook.com facebook Preparati a scegliere la tua prossima storia da vivere in sala. Le Cose Non Dette L'agente Segreto Greenland: Migration Ben - Rabbia Animale Send Help Elena del ghetto Franco Battiato. Il Grande Viaggio (dal 2 al 4 febbraio) ucicinemas.i x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.