Pd in lutto è morto Mauro Dotti | Vita dedicata a famiglia e partito

La comunità democratica modenese ha annunciato la scomparsa di Mauro Dotti, una figura conosciuta nel partito locale. Dotti aveva dedicato la sua vita alla famiglia e alla politica, contribuendo attivamente alle attività del partito. La sua morte è stata comunicata ufficialmente da rappresentanti del partito, che hanno espresso il loro cordoglio. La notizia ha suscitato reazioni tra i membri della comunità e i colleghi.

"La comunità democratica modenese esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mauro Dotti, e si stringe a familiari, amici e compagni": Massimo Paradisi e Daniela Depietri, segretari rispettivamente della Federazione provinciale Partito democratico della provincia di Modena e del Pd di Carpi, del quale Dotti è sempre stato una delle anime, esprimono il dispiacere collettivo per la morte di Dotti. Consigliere comunale e assessore a Carpi, oltre che responsabile delle Feste dell’Unità in città, e del Falò in quelle provinciali, Mauro Dotti, 85 anni, ha rappresentato "un esempio di impegno e dedizione che non saranno dimenticati", sottolineano Massimo Paradisi e Daniela Depietri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

