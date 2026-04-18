Un giovane attore nordirlandese, noto per aver partecipato alla serie BBC Hope Street, è deceduto nella sua abitazione il 17 aprile 2025 all’età di 28 anni. L’attore lascia una figlia di un anno e aveva condiviso un messaggio rivolto ai suoi fan prima della sua morte. La notizia ha suscitato scalpore tra colleghi e fan, che hanno espresso cordoglio sui social media. La famiglia si riserva ulteriori dettagli sulla vicenda.

Finnian Garbutt, giovane attore nordirlandese noto per il suo ruolo nella serie BBC Hope Street, è morto nella sua abitazione il 17 aprile 2025, all’età di soli 28 anni. La notizia è stata annunciata dalla famiglia attraverso un toccante messaggio su Instagram, in cui si legge che l’attore è deceduto circondato dall’affetto dei suoi cari, “dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Finnian Garbutt (@finnstagram20) Originario di Bangor, nella Contea di Down in Irlanda del Nord, Garbutt aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita affrontando con coraggio una battaglia contro un melanoma maligno, una forma aggressiva di cancro della pelle diagnosticatagli quattro anni fa.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - È morto a 28 anni Finnian Garbutt: l’attore lascia una bimba di un anno e un messaggio per tutti

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