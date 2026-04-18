È morto all’età di 28 anni l’attore nordirlandese che ha interpretato un ruolo nella serie televisiva “Hope Street”. Dopo quattro anni di lotta contro un tumore alla pelle, è deceduto in modo improvviso a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute, avvenuto “serenamente a casa”. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo.

Mondo del cinema in lutto. L’attore nordirlandese Finnian Garbutt, noto per il suo ruolo nella serie poliziesca “Hope Street”, è morto a 28 anni “serenamente a casa” dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. Nato a Bangor il 15 settembre 1997, Garbutt aveva preso parte alle ultime tre stagioni del drama prodotto da BBC “Northern Ireland” e girato a Donaghadee, nella contea di Down. In un messaggio diffuso sui social, la famiglia ha annunciato la scomparsa: “Siamo devastati nel comunicare che Finnian è morto dopo un improvviso peggioramento. Ti ameremo e ci mancherai per sempre”. Nel testo, i familiari lo ricordano come “il miglior marito, padre, figlio, fratello e amico che si potesse desiderare”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Finnian Garbutt, l’attore della serie tv “Hope Street” malato di tumore alla pelle da quattro anni

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