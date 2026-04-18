Nathalie Baye, attrice francese nota per aver lavorato con registi come Truffaut e per il suo ruolo nella Nouvelle Vague, è deceduta all’età di 77 anni a Parigi. La sua carriera si è sviluppata in diversi film, attirando l’attenzione anche di Hollywood e di artisti come Johnny Hallyday. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una figura importante del cinema francese, riconosciuta per la sua presenza discreta ma significativa sul grande schermo.

Il cinema francese perde una delle sue stelle più discrete e, proprio per questo, più luminose. Con la scomparsa di Nathalie Baye, avvenuta a 77 anni nella sua Parigi, cala il sipario su un’intera epoca della settima arte europea. Non era solo un’attrice, ma un’autentica “musa del reale”, capace di traghettare la forza rivoluzionaria della Nouvelle Vague verso la modernità del cinema contemporaneo. Dalle prime coreografie sui set di Truffaut. Fino alle grandi produzioni hollywoodiane, la Baye ha attraversato mezzo secolo di storie con un’eleganza sottile e una versatilità rara. Prestando il suo volto a una femminilità profonda, mai banale, sospesa tra una forza d’acciaio e una fragilità commovente.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - È morta Nathalie Baye, musa di Truffaut e della Nouvelle Vague che ammaliò Hollywood e stregò Johnny Hallyday

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