È morta Nathalie Baye musa di Truffaut e dei registi della Nouvelle Vague

È venuta a mancare Nathalie Baye, attrice di lunga carriera e figura nota nel cinema francese. La notizia è stata diffusa dai suoi rappresentanti e confermata da fonti ufficiali. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi film e collaborazioni con registi di rilievo, tra cui alcuni della Nouvelle Vague. La sua scomparsa segna la perdita di una delle interpreti più riconoscibili del panorama cinematografico.

(Adnkronos) – È morta Nathalie Baye, una delle figure più luminose e riconoscibili del cinema francese contemporaneo. Aveva 77 anni. A confermare la scomparsa, avvenuta venerdì sera, è stata la famiglia. L’attrice soffriva da tempo della demenza a corpi di Lewy, una patologia neurodegenerativa che unisce sintomi simili a quelli dell’Alzheimer e del Parkinson e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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