Nel 1954, il film “Il giovane furioso” di Siniscalchi presenta un ritratto di Truffaut prima che diventasse una figura chiave della Nouvelle Vague. La narrazione si apre con un dialogo tra il personaggio Signor Parvulesco e un intervistatore, in cui si chiede quale sia la più grande ambizione di Parvulesco. Dal punto di vista filmico, si passa poi a “Fino all’ultimo respiro” per approfondire il movimento cinematografico.

«Signor Parvulesco qual è la sua più grande ambizione?». «Divenire immortale e poi morire». Entriamo dall’obbiettivo di Fino all’ultimo respiro per raccontare Nouvelle Vague. Anzi, già che ci siete, tenete a mente il nome di Parvulesco perché di questa storia sarà il nostro passepartout. Richard Linklater, cineasta texano 65enne, dopo aver girato School of Rock, Boyhood, Blue Moon e un’altra ventina, abbondante, di pellicole ha deciso di tornare alle pendici del nuovo. Dell’avanguardia e quindi di citofonare alla memoria di Jean-Luc Godard. Siamo in Francia e il 1959 è disposto a lasciare il campo agli anni ‘60. I giovani emersi dalle pagine della rivista Cahiers du cinéma pronti a riprendersi il futuro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Alle origini della Nouvelle Vague: “Il giovane furioso 1954” di Siniscalchi svela il Truffaut prima di Truffaut

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NOUVELLE VAGUE Sabato 14 marzo ore 18.00 Domenica 15 marzo ore 18.00 Martedì 17 marzo ore 21.00 Parigi, 1959. Un giovane Jean-Luc Godard è deciso a girare il suo film d’esordio. Tra convenzioni, problemi economici e produttori scettici, lancia i facebook