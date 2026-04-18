È morta Nadia Farès era in coma da una settimana | l'attrice aveva 57 anni

L'attrice e modella francese, di 57 anni, è deceduta all'ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi dopo essere rimasta in coma per sette giorni. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo del cinema francese.

Il cinema francese in lutto per la scomparsa di Nadia Farès. L’attrice e modella, 57 anni, è deceduta all'ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi dopo una settimana di coma. Era stata trovata priva di sensi nella piscina di un club privato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Morta a 57 anni Nadia Fares, l'attrice de I fiumi di Porpora era in coma dopo un incidente in piscina a Parigi

Nadia Farès morta a 57 anni: trovata in piscina a Parigi, era in coma da giorniCosa è successo a Nadia Farès e perché era in coma Nadia Farès è morta a 57 anni dopo una settimana di ricovero in condizioni critiche.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Morta l’attrice Nadia Farès: aveva 57 anni, era in coma dopo incidente in piscina a Parigi; Morta a 57 anni Nadia Fares. L'attrice era in coma da una settimana dopo un incidente in piscina; Morta a 57 anni l'attrice e modella francese Nadia Fares; Addio a Nadia Fares, morta a 57 anni dopo incidente in piscina.

Nadia Farès, morta l'attrice e modella francese: era in coma da giorni dopo essere stata trovata priva di sensi in piscinaÈ morta a 57 anni l'attrice e modella francese di origini marocchine Nadia Farès, trovata priva di sensi in una piscina di Parigi una settimana fa e da allora in coma. Lo ... corriereadriatico.it

Nadia Fares, morta l'attrice e modella: aveva 57 anni. Era stata trovata priva di sensi in una piscina a ParigiPARIGI - Dopo una settimana di come, Nadia Fares è morta: aveva 57 anni l'attrice e modella francese di origini marocchine, trovata priva di sensi in una piscina di Parigi. ilgazzettino.it

It is with great sadness that we learned of the death of Nadia Farès this night. Rest in Peace. Have a flight of the Angels amight your rest. facebook

Morta l'attrice Nadia Farès: Aveva 57 anni, in coma da sabato scorso dopo un incidente in piscina x.com