Dal 12 marzo al Teatro Tordinona Ornella Giusto in Federico Garcìa Lorca – Il poeta della libertà

TEATRO TORDINONA Via degli Acquasparta, 16 – Roma dal 12 al 15 MARZO ORE 21.00 – Domenica 15 ore 18.00 “FEDERICO GARCÍA LORCA – Il poeta della libertà” di e con ORNELLA GIUSTO Dal 12 al 15 marzo 2026 il Teatro Tordinona di Roma ospita “Federico García Lorca – Il poeta della libertà”, monologo di e con Ornella Giusto, dedicato a una delle figure più intense e luminose della letteratura del Novecento. Lo spettacolo, che ha già partecipato la scorsa estate con grande successo al 45° Festival La Versiliana, è un viaggio teatrale ed emotivo dentro l’universo umano e poetico di Federico García Lorca. In scena, una donna dà voce al poeta, ne attraversa i pensieri, le passioni e le ferite, restituendo al pubblico un racconto intimo, vibrante, costruito come una confidenza sussurrata. Non si tratta semplicemente di una narrazione biografica, ma di un’immersione nella sua anima artistica, dove parola, musica ed emozione si intrecciano senza filtri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

