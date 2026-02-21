Di Maio il nostro Forrest Gump al King’s College Epopea del nuovo arcitaliano

Luigi Di Maio, noto per il suo stile diretto e spesso imprevedibile, ha fatto visita al King's College di Londra, attirando l’attenzione di studenti e docenti. La sua presenza ha suscitato discussioni tra chi lo considera un politico capace di sorprendere e chi invece mette in dubbio le sue capacità. Durante l'incontro, ha parlato di nuove strategie per rafforzare l’Italia all’estero, portando con sé un bagaglio di esperienze politiche. La sua visita continua a dividere opinioni.

Altro che "bibbitaro". L'italian dream esiste ed è più bello di quello americano. L'ex ministro degli Esteri è ormai ovunque e in nessun luogo. Un andreottiano travestito da grillino al cui interno c'era il meglio dell'italianità Prof. Di Maio. L'ex leader M5s diventa "Honorary professor" del King's college di Londra L'Onu vuole Di Maio come Coordinatore speciale in medio oriente. C'è l'ok del governo Diciamolo subito: su Di Maio avevamo ragione noi. Mentre tutti sghignazzavano per congiuntivi e condizionali e "abolizioni della povertà" e "golpe in Venezuela" (dove era solo questione di tempo, Di Maio c'aveva visto lungo) qui non ci si fermava alle solite apparenze.