Bollate il record del podista Dolci | Cinque volte il giro del mondo

Sergio Dolci, podista bergamasco residente a Bollate da molti anni, ha stabilito un record percorrendo cinque volte il giro del mondo. Con oltre cinquant'anni di esperienza, Dolci è considerato uno dei podisti più rappresentativi della città. La sua lunga carriera nel mondo della corsa lo ha portato a raggiungere questa importante impresa, che ha attirato l’attenzione locale.

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