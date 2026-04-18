Due ruote elettriche Incentivi Ecobonus già esauriti

Negli ultimi mesi si sono registrate molte richieste per l’acquisto di veicoli a due ruote elettriche, con incentivi e ecobonus disponibili ormai esauriti. La crescente attenzione verso le modalità di trasporto sostenibili si traduce in un aumento delle vendite di scooter e biciclette elettriche. Questa tendenza coinvolge un settore in rapida espansione, che vede un interesse crescente da parte di consumatori e operatori, senza distinzione tra tipo di veicolo.

Una rivoluzione quella elettrica che riguarda tutti i veicoli e non è limitata al mondo delle quattro ruote. Se auto e furgoni ’con la spina’ seppur tra molte difficoltà stanno iniziando a farsi largo nelle nostre città, diverso è l’approccio per il mondo delle due ruote dove, se si escludono monopattini ed ebike, il mercato è ridotto ai minimi termini se non addirittura inesistente. Eppure il ’click day’ organizzato dal MIMIT, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy che nelle scorse settime ha messo a disposizione la sua piattaforma per accedere agli incentivi destinati a scooter, moto e quadricicli elettrici ha riscosso un enorme successo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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